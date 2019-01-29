中職》回顧恰恰拐氣經典之舉 「尿尿」瓦解滿壘危機

彭政閔曾在比賽當中透過「尿尿」拐氣。（當日資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019年將是彭政閔球員球約的最後一年，許多恰迷都相當感傷，回憶起彭政閔球員生涯，除了他過人的打擊能力以及恰式打法外，他曾在比賽中透過「尿尿拐氣」一事，顯示出他在場上的另外一種機靈的面貌。

2015年9月26日，兄弟與桃猿之戰，當時五局上半兄弟以7：1領先，猿隊在該局靠著接連攻勢進帳分數，將比分追到剩下2分差，並且還保持著2出局滿壘的大好優勢，此時彭政閔卻跑離一壘防區上廁所，讓比賽中斷近2分鐘，最終猿隊的攻勢也被這個恰恰突如其來的一尿給澆熄，Lamigo總教練洪一中也氣到向裁判抗議，裁判後續告誡他下不為例。不過這場比賽兄弟最終還是遭到桃猿隊追平，並在延長賽第10局被桃猿超前，以7：9落敗。

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彭政閔當時受訪時指出：「尿尿也是戰術之一，過去在中華隊（台灣隊）也曾這樣做過，不知道為什麼中職就不行？」不過他也表示，當時是他自己想要去上廁所。

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