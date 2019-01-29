足球》薩拉至今仍無音訊 卡迪夫城主帥坦言考慮退休

阿根廷前鋒薩拉仍無音訊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕卡迪夫城前鋒薩拉（Emiliano Sala）失聯至今仍未尋獲，而主帥沃諾克（Neil Warnock）近期接受採訪時也坦承這是他職業生涯中最困難的時刻，每天都難以入睡，甚至考慮是否要退休。

本月中旬才剛轉會到卡迪夫城的薩拉，在當地時間1月21日搭乘坐私人飛機，從法國南特飛往卡迪夫城的途中失聯，至今仍未尋獲。

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根據英媒《倫敦晚旗報》報導，卡迪夫城總教練沃諾克談到薩拉仍無音訊時表示：「薩拉的失聯對我的打擊比任何事情都還要大，因為我跟他過去1個月都保持聯繫。現在我每天很難入睡，我從事足球工作已經40多年了，這一個禮拜是我職業生涯中最困難的時刻，這件事在我腦海中揮之不去。」

「平常跟球員在一起時，我感覺還ok，但是當我一個人的時後，我不知不覺就會想到這件事，誰又能幫助我走出陰影呢？我仍在考慮自己是否要退休了。」

卡迪夫城主帥沃諾克。（美聯社）

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