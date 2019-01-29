羽球》瑪琳的痛她最知道！李雪芮感同身受送祝福

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）上週在印尼大師賽女單決賽，與印度前球后賽娜（Saina Nehwal）爭冠時，因右腳受傷退賽，最後證實是右膝前十字韌帶斷裂，至少得歷經6個月的復健，里約奧運也在同一個部位受傷的中國前一姐李雪芮，今轉貼瑪琳受傷消息並留言祝福她早日康復。

西班牙名將瑪琳（右）右膝前十字韌帶斷裂，復健至少得需要半年。（資料照，法新社）

瑪琳可說是近年羽壇女單最成功的選手之一，不僅曾在里約奧運拿下金牌，去年更達成史無前例的是錦賽女單三冠王，也讓她重新燃起奧運連霸的希望，然而2020年東京奧運參賽門票的奧運積分，將要從4月29號開始計算，瑪琳預估至少得花半年時間復健，能否即時康復拚積分仍是未知數。

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而中國前球后、名將李雪芮在2016年里約奧運準決賽對上瑪琳時，也因十字韌帶斷裂，當時連銅牌賽都沒打，羽球生涯遭重創，直到去年4月才復出，但身手大不如前，至今能再努力找回當年狀態。

李雪芮在2016年里約奧運四強戰歷經嚴重受傷。（資料照，路透）

得知瑪琳傷勢後，感同身受的李雪芮也在個人社群媒體發文，表示自己非常難受和傷心，希望所有運動員都能健健康康的站在賽場上為球迷奉獻精彩的比賽，「祝願瑪琳能早日康復，一段漫長的旅程希望她能堅強面對。」

李雪芮轉發瑪琳受傷消息，並留言送上祝福，希望她能早日康復。（圖片取自李雪芮微博）

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