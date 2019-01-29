NBA》林書豪頭號粉絲觀戰 賽後曬照網直呼：超幸福！

林書豪與母親吳信信拍照。（圖片取自林書豪Instagram）
〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天從板凳出發，上場24分鐘高效拿下13分2籃板4助攻，幫助老鷹隊以123：118擊敗強敵快艇隊，賽後他也大秀與母親的合照，讓網友直呼好幸福。
林書豪發文指出，今天是快艇隊的中華文化之夜，他也在他最強大的粉絲，也就是他母親面前拿下這場勝利。林書豪在文中還特別稱讚史坦波主場的粉絲，讓他甚至有種在主場比賽的感覺。
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在今天的比賽拿下勝利後，老鷹隊目前在東部排名倒數第四，近10場比賽4勝6敗，林書豪本季出賽44場，平均20分鐘就能拿下11.0分、3.7助攻以及2.4籃板，命中率依舊保持著生涯新高的4成70。
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A solid win on Chinese Heritage Night!! In front of my #1 fan MamaLin who flew down for the game! Praising God everyday for my healthy knee and body and my fam, cant take that for granted. Lastly, you LA fans are wild lol. Turned Staples into a home game...much love for all the love you showed me tonight #ATL #mamasboy #westcoast
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