NBA》林書豪頭號粉絲觀戰 賽後曬照網直呼：超幸福！

林書豪與母親吳信信拍照。（圖片取自林書豪Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天從板凳出發，上場24分鐘高效拿下13分2籃板4助攻，幫助老鷹隊以123：118擊敗強敵快艇隊，賽後他也大秀與母親的合照，讓網友直呼好幸福。

林書豪發文指出，今天是快艇隊的中華文化之夜，他也在他最強大的粉絲，也就是他母親面前拿下這場勝利。林書豪在文中還特別稱讚史坦波主場的粉絲，讓他甚至有種在主場比賽的感覺。

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在今天的比賽拿下勝利後，老鷹隊目前在東部排名倒數第四，近10場比賽4勝6敗，林書豪本季出賽44場，平均20分鐘就能拿下11.0分、3.7助攻以及2.4籃板，命中率依舊保持著生涯新高的4成70。

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