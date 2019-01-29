運動員菜英文變烙英文！ 周天成、陳彥博出國勇敢與老外溝通

運動員菜英文變烙英文！周天成、陳彥博等名將出國勇敢與老外溝通。（記者梁偉銘攝）



〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣頂尖運動員也會「烙英文」！國家發展委員會年初提出「2030雙語國家政策發展藍圖」，體育署配合推動雙語教育，「羽球一哥」周天成、超馬好手陳彥博等受邀分享國際賽場用英語與各國選手交流的經驗與糗事，體育署長高俊雄也特地秀出流利英語致詞，勉勵寶島體壇新生代積極與國際接軌。

積極自學的周天成透露，曾在場上遇到爭議性判決時，靠著英語與外籍裁判取自身權益，近年賽後受訪經常勇敢「烙英文」的小天，強調選手應該多學習英文，尤其是年輕一代，輸人不輸陣氣勢才不會被壓過去，「過去我遇過對方場上用英語跟我嗆垃圾話，我不甘示弱，就直接跟裁判抱怨：『比賽中可以這樣嗎？』，據理力爭避免啞巴吃黃蓮。」

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運動員菜英文變烙英文！周天成、陳彥博等名將出國勇敢與老外溝通。（記者梁偉銘攝）



至於長年在國外奔走的陳彥博，則回憶過去「菜英文」時期點餐糗事，原來他與朋友共3人到麥當勞，由於外籍店員英語講太快，根本聽不懂只能點頭什麼都說好，結果莫名其妙點了一桌多達8人份食物，根本吃不完，如今英語很「輪轉」的陳彥博說：「我都透過網路或影音平台，看些英文脫口秀節目，讓有興趣事物來增添樂趣，學習更有動力，不再枯燥乏味或感受壓力。」

運動員菜英文變烙英文！周天成、陳彥博等名將出國勇敢與老外溝通。（記者梁偉銘攝）



教育部推出「108年度亮點主軸政策成果展-推動雙語教育政策」，體育署也配合在A、B、C級運動教練及裁判培訓系統，今年起輔導各單項運動協會未來辦理運動教練講習會時，首度全面把英文相關專業術語納為講習會課程範疇，希望讓教練與裁判專業技能與國際接軌。

體育署長高俊雄也特地秀出流利英語致詞，勉勵寶島體壇新生代積極與國際接軌。（記者梁偉銘攝）

運動員菜英文變烙英文！周天成、陳彥博等名將出國勇敢與老外溝通。（記者梁偉銘攝）



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