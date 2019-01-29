電競》2019《英雄聯盟》季中邀請賽 4強賽將於台北舉辦！

2019MSI四強將在台北舉辦。（圖片取自英雄聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕Riot在昨天公布《英雄聯盟》今年MSI（英雄聯盟季中邀請賽），將會來到台北以及越南舉行，賽事將會在5日1日至5月19日，預計將在三月中發佈售票資訊。

昨天Riot在《Youtube》上發佈影片，表示本季的MSI會在越南以及台北舉辦，根據官網公佈的時間，第一輪的入圍賽會在5月1日至5月4日舉行，第二輪入圍賽則是5月5日至5月7日，比賽地點都在越南胡志明市。

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小組賽則是在5月10日至5月14日，於越南河內舉辦。最後的準決賽以及冠軍賽，將於5月17日至5月19日，於台北舉辦。相關的賽事以及購票資訊，會於3月中公佈。

過往台灣在MSI的表現不惡，都能於小組賽出線，2015年ahq打進4強，2016年至2018年閃電狼也都打進4強。不過本季LMS賽區面臨多隊重組，強豪閃電狼兩員大將出走中國，今年在台北打的4強淘汰賽，不一定會出現台灣本土隊伍。

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