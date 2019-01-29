NBA》不用搶了？一眉哥和經紀人首選都是湖人

美媒爆料，A.戴維斯最想去的就是湖人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）昨拋出不與鵜鶘續約震撼彈，引爆聯盟搶人大戰，但今天美國媒體《Hoop Central》卻在推特上爆料，「A.戴維斯和經紀人保羅（Rich Paul）把湖人列在第一順位，就算現在被賣到其他球隊，2020年成為自由球員後，戴維斯仍會選擇加盟湖人。」

《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）昨撰文報導指出，A.戴維斯透過經紀人R.保羅向球團表達無意續約的決定，並提出交易申請，希望能去有機會奪冠的球隊。

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A.戴維斯在2015年與鵜鶘簽下5年1.45億美元的大合約，2020年擁有球員選擇權，可跳脫成為自由球員，但與母隊續約的話，可以簽下史上最高的5年2.39億美元（約新台幣73億元）頂級合約，不過A.戴維斯過去受訪時曾強調錢不是一切，他最希望的是能在歷史留名。

美媒在推特爆料，A.戴維斯和經紀人的首選都是湖人隊。（圖片取自推特）

為了追逐A.戴維斯，聯盟爆發搶人大戰，美媒日前報導指出，尼克有意拿出2015年首輪第4順位選進、23歲拉脫維亞長人波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、去年首輪相中的新秀前鋒諾克斯（Kevin Knox），以及2019年首輪選秀權做為籌碼。

而贏面最大的湖人，也打算將陣中年輕的為來核心英葛蘭（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）、波爾（Lonzo Ball）都端上交易桌，還外加首輪選秀權，不惜一切想搶下這位頂級長人。

A.戴維斯本季出賽41場，場均繳出29.3分、13.3籃板、4.4助攻和2.6阻攻，目前因扭傷左手食指高掛免戰牌，預計將缺席1到2週。

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