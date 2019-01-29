MLB》哈波新東家將隨遊戲揭露？廠商發文引人遐想

哈波。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕知名棒球遊戲《MLB The Show》將推出2019年版本，自由市場大咖球星哈波（Brayce Harper）是今年的封面人物，外媒推測哈波最終的去處將會在《MLB The Show》的推特上被揭露。

自由市場兩大咖哈波以及馬查多（Manny Machado）這兩人的最終球隊一直沒有塵埃落定，《MLB The Show》在昨天發出一則引人遐想的推文，暗示哈波的決定將會在24小時內於社交軟體上發佈。

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由於《MLB The Show》早已確定2019年的封面人物是哈波，因此他們也在去年11月時就釋出了宣傳影片，影片最後寫道：「哈波最後將會在封面穿上哪隊球衣？」《MLB The Show》昨天再度發表一則推文，寫道：「你們都會想要在明天關注這個帳號的。」並附上哈波的照片。

MLB遊戲宣傳片。（圖片取自推特）

接著《MLB The Show》發文回應《Post Sports》指出哈波不會簽約的貼文寫道：不要把這句話當著著費城人隊的粉絲面前說，暗示哈波可能會加盟費城人隊。《Vegas Gambling Steam》也在昨天於推特上爆料，哈波確定與費城人隊達成複數年合約，只不過這則訊息尚未被證實。

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