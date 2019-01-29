羽球》積分連兩週被扣 戴資穎仍高居球后邁入112週

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎之前在超級500系列馬來西亞大師賽8強止步保分失敗，又放棄衛冕上週的印尼大師賽，世界羽聯今天公布最新積分和排名，小戴雖然連兩週被扣績分，不過仍以97467分穩居球后寶座。

去年10月下旬戴資穎在超級750丹麥公開賽稱后，生涯首次將世界排名積分衝破10萬大關，雖然在馬國大師賽敗給勁敵泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）後，績分先下修到99667分，本週又因放棄衛冕印尼大師賽，績分又再度下修，不過小戴仍以將近1萬分領先目前暫居第2的西班牙好手瑪琳（Carolina Marin）。

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世界女單排名本週有變化，原本排在第4的瑪琳雖衝上第2名，不過她在印尼大師賽右膝受傷恐會長期缺陣，接下來排名可能將大幅下滑。日本女將奧原希望本週下滑到第3，印度一姊辛度（P. V. Sindhu）排在第4，第5至第10名則維持跟上週一樣，依序為陳雨菲、山口茜、何冰嬌、依瑟儂與賽娜（Saina Nehwal）。

西班牙前球后瑪琳右膝前十字韌帶斷裂，至少要花6個月復健。（資料照，法新社）

世界男單前三名則一樣沒變動，球王仍是日本桃田賢斗，中國一哥石宇奇排第2，台灣一哥周天成暫居第3。而中國名將諶龍本週則是再度和孫完虎互換名次，上升一名到第4，南韓一哥則回到第5，丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）則一樣位居第6。

而男單第7到第10名則有比較大的變化，印度好手基達姆比（Kidambi Srikanth）爬上第7，印尼金廷（Anthony Ginting）下滑一名到第8，同樣來自印尼的好手克里斯提（Jonatan Christie）則是大躍進排在第9，蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）掉到第10名。

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