WSBL》新生代台電殺手 黃鈴娟飆生涯新高助國泰五連勝

國泰黃鈴娟上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕WSBL第2循環持續在台北體育館舉行，本季不敗之師國泰今再度展現強大的戰力，上半場就領先達38分，終場88：60大勝台電，拿下開季5連勝。

總教練鄭慧芸表示，「開季球隊狀況不錯，我們仍按照自己訂的目標努力，希望失分在60已內，每節得分能突破25分。」

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國泰菜鳥黃鈴娟本季成為台電殺手，上一次對戰攻下生涯新高18分，昨再刷新紀錄，三分球10投4中，進帳22分，她表示，「對上台電沒有特別順手，只是賽前準備充足，希望表現不要大起大落。」

黃鈴娟對上台電場均攻下20分，但碰上其他2隊，場均只有2分，落差甚大。

台電上半場攻守失序，前兩節分別只攻下11和9分，導致分數快速被拉開。下半場即時回神，第三節攻下23分，只讓國泰拿下8分，但仍未能反轉戰局。

台電辛宜芝上籃得分。（記者林正堃攝）

國泰陳薇安拋投得分。（記者林正堃攝）

國泰林育庭上籃得分。（記者林正堃攝）

台電郭佳紋。（記者林正堃攝）

國泰陳薇安上籃得分。（記者林正堃攝）

國泰羅蘋行進間拋投。（記者林正堃攝）

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