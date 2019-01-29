棒球》U18隊伍全數確定！中國以外卡身份相隔18年再度入選

U18世界盃隊伍全數出爐。（圖片取自WBCS官網）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）今天在官網上公布U18世界盃最後2支參賽隊伍，分別是大洋洲錦標賽的冠軍澳洲，以及以外卡身份參加的中國，總共12支球隊將要在8月30日於南韓釜山進行為期10天的賽事。

U18世界盃的參賽隊伍共有台灣、南韓、日本、荷蘭、尼加拉瓜、巴拿馬、美國、西班牙、澳洲、加拿大、南非以及中國。澳洲是在27日的大洋洲錦標賽拿下冠軍，成為第11支入選的隊伍，同時WBSC也獎勵世界排名第20名，在亞洲排名第4名的中國以外卡身分入選，成為第12支參賽隊伍，中國上次參賽已經是2000年。

請繼續往下閱讀...

台灣上次拿下U18冠軍已經是2010年，2012年曾拿下銅牌，台灣隊在U18史上總共拿下2次金牌、8次銀牌以及6次銅牌。近期WBSC宣佈未來U18及U23世界盃將從9局制改為7局制，U18將在2021年才改採7局制，並不會影響到今年的U18世界盃。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/