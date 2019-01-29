羽球》自由人成趨勢？小戴剋星被爆退出國家隊

依瑟儂連兩年在大馬大師賽封后。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年開始越來越多羽壇選手脫離國家隊改以自由人身分出賽，而世界球后戴資穎的勁敵─泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）也被隊友爆出，已離開國家隊加盟曼谷的羽球俱樂部。

人在馬來西亞參賽的泰國超級新秀李美妙日前跟大馬媒體爆料，指出泰國女單當家一姐依瑟儂已經離開國家隊，加入了曼谷的班紅約羽毛球俱樂部，成為職業球員。

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李美妙也效法依瑟儂，在今年年初也退出泰國國家，加入曼谷的西里蓬羽球俱樂部，而她在受訪時透露自己離開國家隊並不是為錢，而是因為訓練無法取得突破，所以想尋求另一種途徑來提升實力。

羽球選手退出國家隊成為自由人，近期似乎蔚為風潮。從去年開始，馬來西亞的兩對奧運銀牌得主陳炳順／吳柳瑩、吳蔚昇／陳蔚強就已經先後宣佈離開大馬國家隊；南韓男雙李龍大／金基正、申白喆／高成炫也都紛紛退出了國家隊，成為自由球員。

之前與球員因贊助鬧翻的丹麥羽協，雙方好不容易終於談妥，大部分球員也將重返國家隊，不過前丹麥球王安賽龍和男雙名將鮑伊卻沒在此次協議範圍中，如果最後無法跟羽協達成協議，恐怕也以自由人身分參賽。

而日本名將奧原希望雖然沒有退出國家隊，不過卻也簽下自己的贊助商，今年起也開始進行「個人活動」，雖然教練和其他資源仍由國家提供，也會繼續代表國家參賽，但日本國內比賽可能就都會缺席。

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