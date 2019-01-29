足球》8連勝不自滿 曼聯代理主帥：冠軍必須是最終目標

曼聯代理主帥索爾斯克亞。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕「紅魔」曼聯近期先後擊退熱刺、兵工廠等強敵拿下一波8連勝，狀態相當火燙，同時距離英超前4名僅剩3分差距。不過代理主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）並不自滿，他認為冠軍才是曼聯的目標，球隊上下都要有爭冠的決心。

根據《每日電訊報》報導，索帥接受採訪時說：「進入英超前4不是夢想，我們是曼聯，冠軍都必須是最終目標。今年可能沒有辦法拿下，但是我們期待明年可以做到。同時也要思考能不能在今年拿到一座冠軍。就像我說的，身為曼聯總教練，每一場比賽我都覺得我們能贏。」

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「如果贏得了獎盃，那對所有人來說都是美妙的一天，那會是你一生中最美好的時刻。因為你不知道什麼時候還有機會奪冠。佛格森爵士（Sir Alex Ferguson）以前說過，不管你贏得的是什麼獎盃，你都必須要享受其中。」

目前以44積分暫居第6名的曼聯下一戰將在明天凌晨4點出戰伯恩利，尋求各項賽事9連勝。值得注意的是，2月曼聯將迎來連3場重要比賽，先是2月13號的歐冠16強碰上法甲霸主巴黎聖日耳曼，接著17號的足總盃16強挑戰切爾西，隨後24號於英超出戰死敵利物浦，場場硬戰也考驗著索帥如何應變。

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