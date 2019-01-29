MLB》連續兩季自由市場酷寒 「A-Rod」諷：老闆們做得好！

「A-Rod」諷刺球團老闆聯合壓低薪資。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟連續兩個休賽季都陷入寒冬，許多球員都等不到球團給他們合約，複數年大約也越來越少，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）就在上節目時暗示，球團老闆正在相互勾結，以壓低球員薪資。

《Businessinsider》報導指出，A-Rod在《ESPN》的「Get Up！」節目上提到，球團薪資正在往上，但頂尖球星的薪水卻不見起色，他說：「球隊老闆正在緊密合作中，做得真棒！」他在節目上暗指球團透過相互勾結的手段，來聯合壓低自由市場上的薪資。

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本季哈波（Bryce Harper）以及馬查多（Manny Machado），以及凱可（Dallas Keuchel）等大咖都沒有簽約，這已經是連續第二個休賽季大聯盟陷入寒冬。上個賽季球員的薪水平均薪資為409萬5686元，甚至比起上上個賽季平均縮水1436美元，是史上第四次大聯盟球員平均薪水減少，主因就是上個休賽季球團們的消極無作為。

哈波（左）與馬查多至今還沒找到新東家。（資料照）

A-Rod表示，他自己在2001年與遊騎兵隊簽下一紙2億5200萬美元的合約，直到現在，大聯盟這個產業已經增長了近三倍的收入，但大咖球員的薪水卻還是和20年前相去無幾。他認為這件事相當令人難以置信。

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