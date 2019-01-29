網球》前球王髖關節手術順利 笑稱自己變「金屬屁屁」

穆雷之前表示自己雖然要動手術，仍會繼續全力以赴力拚重返球場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前世界第一穆雷（Andy Murray）在網壇寫下不少豐功偉業，成為英國網壇的超級希望，沒想到近年飽受髖關節傷勢折磨，還在澳網開打前拋出退休震撼彈，而昨天在動完臀部手術，穆雷心情也相當不錯，今上傳自己躺在病床上的照片，還搞笑地稱自己現在有個「金屬屁屁」。

31歲的穆雷拿下3座大滿貫冠軍，達成無人能及的奧運男單金牌2連霸，並於2016年一圓世界第一的美夢，寫下英國網壇歷史，未料之後卻爆出髖關節傷勢，隔年成績一落千丈，還因為動刀休兵好長一段時間，世界排名跌破200之外。

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而右臀的傷勢不但影響他在場上的表現，就連穿襪子、穿鞋子等日常動作都會感到劇烈疼痛，去年復出好不容易復出，卻仍因傷勢反覆打打停停，讓他動起告別球場的念頭。

穆雷日前在澳網記者會上留下男兒淚，透露近一、兩年來飽受髖關節傷勢所擾，決定可能在今年溫網後退休，首輪賽事雖展現驚人意志力和韌性，可惜在激戰5盤後仍不敵西班牙選手阿古特（Roberto Bautista Agut），仍遭到淘汰出局。

穆雷在談到自己的身體狀況時，曾激動淚灑記者會。（美聯社）

穆雷在向過去曾接受過類似手術順利回歸球場的美國雙打好手布萊恩（Bob Bryan）請益，最後找上紐約外科醫生Edwin Su，昨天也順利在倫敦完成手術。

而今天他在社群媒體上傳輕鬆自己躺在病床上的照片及手術後的Ｘ光片，表示髖關節置換手術已經順利完成，並寫下：「現在感覺雖然有點痛和瘀青，但希望如此一來就能跟臀部的疼痛道別，不過我現在卻有個金屬屁屁了！」

穆雷上傳自己術後X光片。（圖片取字穆雷IG）

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