WSBL》電信輕取台元笑納4連勝 明戰國泰全力搶勝

電信獲勝。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕WSBL例行賽本週進行農曆年前最後一週賽事，中華電信今晚迎戰台元紡織，比賽從電信就火力全開，上半場打完才讓台元拿下19分，台元在第三節雖然稍微找回手感，不過分數差距實在太大，最終電信就以73：57擊敗台元，收下4連勝。

電信今天靠著黃湘婷攻下全場最高的18分、8籃板與5助攻，搭配潘姿吟也有17分、6助攻的優質演出，讓電信從上半場就一路領先到最後，台元後衛陳萓峰替補上場拿下全隊最高14分還送出7助攻，彭曉彤全場也8投4中砍下次高12分，仍無法幫助球隊收下勝利。

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而電信今天贏球後，明天將遭遇本季未嘗敗績的國泰人壽，還得碰上近況超夯、已連續5場飆破20分以上的陳薇安，黃湘婷賽後受訪時，表示明天會壓制對手進攻，絕對不會讓陳薇安得超過15分，一定要全力搶下明天的勝利。

電信黃湘婷外線出手。（記者林正堃攝）

電信潘姿吟上籃得分。（記者林正堃攝）

電信劉嘉瑋與台元卓敬爭奪籃板球。（記者林正堃攝）

台元彭曉彤亂軍中搶到球。（記者林正堃攝）

台元陳萓峰抄球後發動快攻。（記者林正堃攝）

台元蘇苡瑈跳投得分。（記者林正堃攝）

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