NBA》湖人將組新三巨頭？ 厄文有興趣再與詹皇聯手

厄文（右）有興趣與昔日大哥詹姆斯（左）再度聯手。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕厄文（Kyrie Irving）和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）2016年曾攜手幫助騎士奪下首冠，未料厄文隔年季後高喊「賣我」，被交易到塞爾提克，兩人即分道揚鑣，根據《Bleacher Report》記者Ric Bucher報導指出，厄文有興趣與老隊友詹姆斯重新聯手。

厄文與詹姆斯和洛夫組成騎士三巨頭，率領球隊連3年闖進總冠軍戰，在2016年奪下隊史首冠，終結克利夫蘭52年的冠軍荒，厄文在2017年季後向球團自請交易，最後被交易至塞爾提克，騎士冠軍陣容解體，詹姆斯也在該年球季結束後轉戰湖人。

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厄文本季因公開指責隊友引起軒然大波，體會到當老大並不是件容易的事，厄文也曾打電話給詹姆斯致歉，請教他如何領導球隊。

厄文今年季後將成為自由球員，根據《Bleacher Report》報導指出，厄文對於與詹姆斯重聚感到高度興趣。如果湖人順利交易來鵜鶘中鋒A.戴維斯（Anthony Davis）的話，厄文投靠的機會將大大增加。

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