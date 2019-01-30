足球》輸球又沒品！東道主阿聯酋顏面盡失（影音）

2019/01/30 08:51

〔體育中心／綜合報導〕卡達昨在亞洲盃4強戰中以4：0大破阿拉伯聯合大公國，闖進決賽。不過除了勝負外，兩隊還發生意外的小插曲，阿聯酋可說是輸球又輸人，讓東道主顏面盡失。

本場比賽卡達完全掌握場上優勢，當卡達打進第3球時，看台上的阿聯酋球迷徹底失控，他們把水瓶直接往卡達球員的身上丟，甚至還擊中卡達球員，讓球員們不得不自己清理場上的垃圾，比賽一度中斷。

除此之外，比賽來到90分鐘，阿聯酋中衛艾哈邁德（Ismail Ahmed）在無球的狀態下，故意肘擊卡達中場哈吉里（Salem Al Hajri），後者掩面痛苦倒地。隨後裁判觀看VAR後，果斷將艾哈邁德紅牌罰下，不僅讓阿聯酋球迷失控，連球員也沉不住氣。

卡達以4球之差大勝阿聯酋後，將在2月1號晚間10點挑戰「藍武士」日本隊，卡達將尋求隊史首次冠軍，而日本則直指傲視群雄的第5座金盃。

阿聯酋球迷情緒失控，怒丟水瓶，砸中卡達球員。（美聯社）

阿聯酋中衛艾哈邁德遭紅牌罰下。（路透）

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