NBA》誰說湖人一定是贏家 想搶A.戴維斯得拚過黑馬

鵜鶘招牌球星A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管有消息爆出A.戴維斯（Anthony Davis）屬意加入湖人，但球隊才是握有主動權的一方，據傳尼克、公鹿和暴龍也有意加入戰局，就看誰的報價能夠打動鵜鶘。

《Yahoo》報導，尼克的籌碼為中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、諾克斯（Kevin Knox）與首輪選秀權，但這只是最「基本價碼﹞，還能再商談。

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但除了湖人和尼克兩支大市場球隊，這次的A.戴維斯爭奪戰爆出兩組意外人馬，根據《The Ringer》記者Kevin O’Connor接獲的情報，暴龍想找一名明星球員和雷納德（Kawhi Leonard）搭檔，不確定會提供什麼樣的報價，但西亞卡姆 （Pascal Siakam）和阿努諾比（OG Anunoby）都是可能送出的人選。

公鹿更是挑明表示，除了「字母哥」亞德托昆波 （Giannis Antetokounmpo）都可以換，看出想爭奪A.戴維斯的決心。

A.戴維斯進攻手段相當全面，擁有出色投籃能力，防守表現也相當出色，是名攻防兼備的明星球員，A.戴維斯拋出求去消息，在季中交易截止日前炒熱「搶人」戰況，美國時間2月7日結果出爐，勢必又會再投下一震撼彈。

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