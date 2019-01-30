足球》亞洲盃冠軍戰即將登場 「藍武士」日本強碰卡達

日本隊將力拚隊史第5座亞洲盃冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019亞洲盃冠軍戰將在台灣時間2月1日晚間10點登場，由「藍武士」日本隊迎戰卡達，日本將力拚傲視群雄的第5座金盃，而卡達則要尋求隊史首座冠軍。

本屆卡達表現相當強勢，小組賽先後擊敗黎巴嫩、北韓與沙烏地阿拉伯，3戰全勝，總計轟入10球，且1球為失，其中更以6：0大勝北韓，實力不可小覷。值得注意的是，陣中頭號射手A.阿里（Almoez Ali）個人已攻進8球，追平亞洲盃進球紀錄，絕對是日本後防必須「特別照顧」的對象。

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日本隊儘管陣容相較先前有了變化，不過主帥森保一仍帶領藍武士保持不敗的戰績，28日的4強戰中，世界排名第27的日本以3：0完勝第19名的奪冠熱門伊朗，讓球迷見識到亞洲第一的足球實力。而日本決賽勝率是完美的100%，面對沒有奪冠經驗的卡達，藍武士能否延續擊退伊朗的氣勢，第5次捧起亞洲盃冠軍，值得期待。

卡達前鋒A.阿里本屆已攻進8球，腳感火燙。（法新社）

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