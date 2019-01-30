MLB》曾被宣判終身禁賽 前大都會終結者加盟紅襪

梅希亞以小聯盟合約加盟紅襪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕3度藥檢未通過、被大聯盟宣告終身禁賽的前大都會終結者梅希亞（Jenrry Mejia），今天與紅襪簽下小聯盟合約，力圖東山再起。

29歲的梅希亞在2015年季初被大聯盟的例行性藥檢測出陽性反應被禁賽80場，該年7月返回紐約主場不到一周，又被檢測出服用康力龍（Stanozolol）及寶丹酮（Boldenone），再被禁賽162場。隨後2016年初第三次藥檢時仍未通過，大聯盟宣告終身禁賽，成為史上首位因禁藥遭終身禁賽的球員。

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不過根據規定，球員被宣判終身禁賽後一年，擁有提出復職的權利，若是通過大聯盟的審核後，球員只要再接受一年停賽處分，最快兩年的時間就能回到球場，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）去年也表示，願意再給梅希亞最後一次的改過機會，最快2019年就能重返投手丘。

梅希亞與紅襪簽下1年小聯盟合約，年薪為62.5萬美元，若是進入大聯盟40人名單的話，將會有9萬美元的激勵獎金。

梅希亞效力大都會長達5年，2014年站穩終結者位置並投出生涯年，出賽63場繳出28次救援、防禦率3.65的成績，沒想到卻因服用禁藥斷送前程。

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