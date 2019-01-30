MLB》釋出杜洛威斯基後 藍鳥隊簽下這人補強內野

藍鳥簽下自由球員賈維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天多倫多藍鳥宣布，與自由球員賈維斯（Freddy Galvis）簽下一年短約，補強內野戰力，合約內容包含400萬美元（約1.2億台幣）加上2020年550萬美元（約1.7億台幣）球隊選擇權。

上個月藍鳥釋出傷痛纏身的明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki），原本外界預測先發位置將會由小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）取代，不過藍鳥今天宣布與賈維斯簽下一年400萬約，合約還包含2020年球隊擁有550萬選擇權，或是100萬買斷金。

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29歲的賈維斯生涯前6個球季都效力費城人，去年轉戰教士，出賽162場有2成48打擊率、13支全壘打，另有67分打點。

OFFICIAL: We've signed INF Freddy Galvis to a 1-year contract with a club option for 2020.



To make room on our 40-man roster, RHP Danny Barnes has been designated for assignment. pic.twitter.com/MqPXgy2Bug — Toronto Blue Jays （@BlueJays） 2019年1月29日

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