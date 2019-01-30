MLB》釋出杜洛威斯基後 藍鳥隊簽下這人補強內野

2019/01/30 10:28

藍鳥簽下自由球員賈維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天多倫多藍鳥宣布，與自由球員賈維斯（Freddy Galvis）簽下一年短約，補強內野戰力，合約內容包含400萬美元（約1.2億台幣）加上2020年550萬美元（約1.7億台幣）球隊選擇權。

上個月藍鳥釋出傷痛纏身的明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki），原本外界預測先發位置將會由小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）取代，不過藍鳥今天宣布與賈維斯簽下一年400萬約，合約還包含2020年球隊擁有550萬選擇權，或是100萬買斷金。

29歲的賈維斯生涯前6個球季都效力費城人，去年轉戰教士，出賽162場有2成48打擊率、13支全壘打，另有67分打點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.