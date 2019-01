MLB》釋出杜洛威斯基後 藍鳥隊簽下這人補強內野

藍鳥簽下自由球員賈維斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今天多倫多藍鳥宣布,與自由球員賈維斯(Freddy Galvis)簽下一年短約,補強內野戰力,合約內容包含400萬美元(約1.2億台幣)加上2020年550萬美元(約1.7億台幣)球隊選擇權。

上個月藍鳥釋出傷痛纏身的明星游擊手杜洛威斯基(Troy Tulowitzki),原本外界預測先發位置將會由小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)取代,不過藍鳥今天宣布與賈維斯簽下一年400萬約,合約還包含2020年球隊擁有550萬選擇權,或是100萬買斷金。

29歲的賈維斯生涯前6個球季都效力費城人,去年轉戰教士,出賽162場有2成48打擊率、13支全壘打,另有67分打點。

