MLB》前全壘打王面臨生涯低潮 數據分析改良揮棒

布朗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的大聯盟前全壘打王布朗（Ryan Braun）成績走下坡，上季打擊率.254是生涯低點。休賽季他利用數據分析改善揮棒，這是他過往從未有過的體驗。

布朗上季經常將球打得扎實，擊球飛行速度在大聯盟排名第20，甚至超過馬查多（Manny Machado）與楚奧特（Mike Trout），但並沒有轉換成上壘率，去年.313的上壘率是生涯新低，足以證明是不走運的緣故。

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布朗表示，「如果想在公式中拿掉運氣的成份，那就直接把球擊出全壘打牆。」他說，「只有這樣，運氣才不會成為因素。」

布朗生涯共6度入選明星賽，釀酒人去年一共有5名球員入選，布朗卻不是其中之一，陣中強打包括艾奎拉（Jesús Aguilar）及蕭（Travis Shaw）都敲出超過30轟，布朗上季則只有20轟，這也促使他想要改變的決心，增加全壘打產量。

他說：「我不滿足現在的狀況，不會因為我年紀大了就停止進步，我很期待會收到什麼成效。」

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