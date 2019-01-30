NBA》P.喬治37分、魏少連4場大三元 雷霆拆解魔術六連勝

施洛德（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今作客奧蘭多，末節施洛德（Dennis Schroder）飆18分，加上P.喬治（Paul George）灌進全場最高37分、魏斯布魯克（Russell Westbrook）奪大三元，雷霆終場以126：117擊敗魔術，收下六連勝。

前三節雙方不相上下，第三節雷霆一度握有15分領先，卻讓魔術追到僅3分差進入末節，施洛德一記三分彈開啟雷霆10：0攻勢，與魏斯布魯克、P.喬治聯手飆分，成功拉開比數，率先取得領先優勢。雷霆進況相當火熱，日前對上公鹿、鵜鶘等勁敵都能獲勝，目前已奪六連勝。

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末節施洛德火力全開，扮演「第四節先生」，單節砍下18分，獨自一人拉出18：8強勢攻勢，共有7次出手命中，包括2記三分球，整場比賽拿下21分。而魏斯布魯克則是飆進23分、14籃板、14助攻，連續四場完成大三元，P.喬治繳出37分、6籃板、4阻攻、3抄截的全能表現。

魔術全隊共有六人得分上雙，仍不敵雷霆末節強勢攻勢。伍切維奇（Nikola Vucevic）拿下全隊最高27分、11籃板、5助攻，富尼耶（Evan Fournier）也有17分，A.戈登（Aaron Gordon）則拿下16分、9籃板、7助攻，苦吞四連敗。

魏斯布魯克與P.喬治擊掌。（USA TODAY Sports）

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