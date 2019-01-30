羽球》全英三連霸拉警報？ 戴資穎被爆有傷在身

戴資穎被爆有手傷。（資料照，BadmintonPhoto提供）





〔體育中心／綜合報導〕印度前球后賽娜（Saina Nehwal）日前勇奪印尼大師賽冠軍，收下今年世界巡迴賽首冠。前印度國家隊教練庫馬（Vimal Kumar）接受《印度時報》訪問時表示，賽娜克服腳傷強勢回歸，看好她在3月初的超級1000系列的全英公開賽封后，也透露世界球后戴資穎有傷在身。

賽娜去年年底傷到脛骨，復元狀況良好，隨即重返賽場，新年首站馬來西亞大師賽，順利闖進4強，而第二站印尼大師賽拜瑪琳因傷退賽所賜，拿下本季首冠。

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「賽娜意志力相當堅強，甚至比任何男性運動員還來得強，」印度國家隊前教練庫馬受訪時表示，賽娜一站上賽場，就會將場外的一切和傷勢拋諸腦後，全心全意投入比賽，讓對手吃足苦頭，這一冠帶給她很大的信心，期待她能在3月開打的全英公開賽再接再厲。

庫馬認為，瑪琳右膝前十字韌帶斷裂，至少要花5到6個月復健，而戴資穎也因手腕受傷在休養，這對賽娜和辛度（Pusarla V. Sindhu）都是好消息，奪下全英公開賽冠軍機會大增。

戴資穎1月僅參加馬來西亞大師賽，八強就遭到淘汰，而她也放棄衛冕印尼大師賽，目前備戰3月6日開打的全英賽，力拚3連霸。

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