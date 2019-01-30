足球》阿奎羅開賽24秒進球難救主 曼城爆冷不敵弱旅

曼城輸球，已落後少賽一場的利物浦4分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第24輪，曼城客場出戰紐卡索聯，儘管曼城開賽24秒就靠著前鋒阿奎羅（Sergio Agüero）的進球取得領先，不過下半場被連追2球，終場曼城以1：2爆冷不敵紐卡索聯，目前已落後少賽一場的龍頭利物浦4分。

上半場第24秒，曼城中場D.席爾瓦（David Silva）禁區內頭槌給身旁的阿奎羅，後者把握機會，左腳射門破網，曼城取得夢幻般的開局。

請繼續往下閱讀...

不過比賽來到下半場風雲變色，第66分鐘紐卡索聯先靠著前鋒朗登（Salomón Rondón）的射門追平比分，隨後第77分鐘曼城防守中場費南迪尼歐（Fernandinho）在禁區內致命犯規，送給紐卡索聯12碼罰球，隨後中場里奇（Matt Ritchie）主罰命中，完成逆轉。最終曼城以1球之差，敗給紐卡索聯。

曼城輸球後，目前以18勝2平4敗、56積分暫居英超第2名，落後少賽一場的榜首利物浦4分，若紅軍明晚贏球，雙方將拉開7分差距，曼城想要逆轉奪冠更加艱難。而紐卡索聯拿下關鍵3分後，暫時排在第14位，持續力拚保級成功。

里奇（中）罰進關鍵12碼，紐卡索聯爆冷贏球。（法新社）

阿奎羅進球徒勞無功。（法新社）

朗登為球隊追平比分。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/