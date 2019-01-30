NBA》字母哥全能身手退活塞 公鹿本季還沒連敗過

公鹿本季還沒有連敗過。（今日美國）

〔記者張浩群／綜合報導〕東部龍頭公鹿今天作客底特律踢館活塞，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現全能身手，繳出21分、11助攻、8籃板、3抄截、2抄截，率隊以115：105擊敗活塞，近10戰奪下8勝，也是目前聯盟中唯一還沒吞過連敗的球隊。

亞德托昆波首節陷入犯規麻煩，僅投進一顆三分球，所幸中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）挺身而出，單節挹注12分，米德爾頓（Khris Middleton）4投4中得8分，幫助公鹿第一節以30：22領先活塞。

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活塞次節開局展開反撲，K.湯瑪斯（Khyri Thomas）、S.強森（Stanley Johnson）和肯納德（Luke Kennard）先後飆進3分彈追平比數，不過公鹿也在亞德托昆波的帶領下，回敬一波11：0的攻勢，將差距擴大到雙位數差距，半場結束以62：49、握有13分領先。

公鹿下半場趁勝追擊，一度領先多達21分，活塞主控R.傑克森（Reggie Jackson）仍未放棄，下半場轟進19分，率隊末節最後5分鐘急起直追，但仍難挽頹勢，終場以105：115吞下2連敗。

公鹿上一役客場敗給雷霆，而今天擊敗活塞避免連敗，公鹿也成為本季還沒有吞過連敗的球隊，累積13勝0負。

公鹿先發5人得分上雙，亞德托昆波繳出21分、11助攻、8籃板、3抄截、2抄截的全能數據，布雷德索（Eric Bledsoe）貢獻20分、7助攻和5籃板，米德爾頓則有15分、5助攻和6籃板。

活塞R.傑克森攻下本季新高的25分，外帶5助攻，卓蒙德（Andre Drummond）有20分、13籃板雙十數據，B.葛瑞芬（Blake Griffin）有18分、9助攻和7籃板。

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