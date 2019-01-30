NBA》馬刺壓哨絕殺太陽 波總：對手被搶劫了（影音）

蓋伊（左）中距離出手絕殺太陽。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今上演精彩絕殺，蓋伊（Rudy Gay）壓哨兩分球命中助馬刺以126：124驚險擊敗太陽，賽後全隊都圍在蓋伊身旁慶祝，不過總教頭帕波維奇（Gregg Popovich）卻一點都不開心，認為這場比賽太陽根本是被「搶劫」。

此戰在馬刺主場進行，整場比賽都在拉鋸，第三節結束僅5分之差，第四節一度領先7分，不過最後19秒太陽J.傑克森（Josh Jackson）灌籃得分追到124分平手，馬刺進行最後一波攻勢，由前鋒蓋伊操刀，中距離壓哨出手命中，賞太陽九連敗。

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馬刺共有七人得分上雙，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）貢獻全隊最高29分、14籃板，貝坦斯（Davis Bertans）拿下16分、5助攻，獲勝功臣蓋伊則是16分，籃板、助攻各5。不過帕波維奇對這樣的表現還不滿意，賽後受訪竟說：「太陽被搶劫了。」

「我們真的非常幸運能獲勝，」帕波維奇說，「我認為他們（太陽）在各方面都超越我們，我們非常不尊重對手及比賽，並沒有相互較勁、過招，總之這場比賽很不熱血，太陽隊簡直被搶劫了。」反常的言論令吸引各界討論。

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