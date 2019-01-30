NBA》籃網看見未來曙光！D.羅素飆分拉出主場9連勝

籃網D.羅素對公牛砍30分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天對上戰績積弱不振的公牛，沒有放過進補機會，球隊未來希望D.羅素（D'Angelo Russell）在場上盡情發揮，一人灌進30分，領軍122：117收下主場9連勝。

D.羅素是2016年湖人選秀榜眼，前2年僅偶有佳作，2017年休賽季被交易送至籃網，卻因膝傷上場時間有限，本季健康出賽打出生涯年。

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D.羅素此戰22投10中、拿30分，外帶7助攻、4籃板，總計51場出賽的場均得分達19.5分，是目前籃網倚重的進攻點，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）日前聯訪時對他更是大讚不已，「真的完全打瘋了，他表現棒極了！」

籃網「板凳暴徒」汀維迪（Spencer Dinwiddie）本季大幅度成長也是球隊戰績成長關鍵，場均17.2分創下生涯新高，打出問鼎最佳第六人氣勢，不過，他因拇指受傷將動刀，歸期未定。

今籃網以122：117擊敗公牛，近8戰奪7勝，從原本的季後賽絕緣體，到現在破天荒排東部第六，D.羅素和汀維迪確實功不可沒；而公牛則是在此戰過後陷入4連敗低潮，戰績排分部倒數第三。

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