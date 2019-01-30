中職》彭政閔目標不只個人紀錄 還要跟隊友拚總冠軍

彭政閔今召開記者會宣布季後卸下戰袍。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球星彭政閔今宣布季後將正式卸下戰袍，職棒生涯邁入最後一季，「恰恰」要挑戰2000安、200轟的里程碑，還希望跟隊友拚到一座總冠軍。

40歲的彭政閔自2001年開啟職棒生涯，累積1957安、190轟、1062分打點、平均打擊率0.334、230盜，今年為生涯19季的最後一年，彭政閔設下2000安、200轟及200盜的目標，若達成將寫下中職史上第一人紀錄。

請繼續往下閱讀...

除了個人紀錄之外，彭政閔還希望能夠與隊友再一同享受奪冠的美好，「今年最大目標，幫助球隊拿到總冠軍，這是一個最高榮耀，彭政閔說，「自己也有兩項紀錄，如果能夠達成是最好，也希望所有球員們跟我一起努力，一起往這方向一起前進。」



中信兄弟隊史拿過7座總冠軍，彭政閔就參與了4次奪冠榮耀，但中信兄弟距離上次在台灣大賽奪冠已經是2010年的事了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/