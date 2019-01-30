中職》彭政閔季後引退 記者會Q&A全文

彭政閔在記者會上哽咽宣布，今年是他球員生涯最後一個球季。（記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟看板球星彭政閔今天召開記者會宣布季後引退，《自由體育》特別整理出記者會上的Q&A。

主持人訪問

主持人：為什麼2019年會是您決定的最後一年，為什麼會選擇在這個時間點打最後一個賽季？

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彭政閔：因為覺得時間差不多了，這幾年下來看到很多年輕球員蠻有實力的，也都蠻可惜的，現在中華職棒畢竟只有4隊，自己覺得時間到了，也可以完成一個責任。

主持人：在職棒生涯中這麼長的時間當中，有沒有什麼特別難忘的？像是一開始說到隊友離開、來來去去，自己也曾在場上失控讓自己受傷，譬如變電箱事件，低潮的時候怎麼挺過來直到今年？

彭政閔：這19年當然遇到很多的風風雨雨，也碰到很多高低潮，最重要球員還是要讓球迷如何去相信你，如何去付出你的努力讓球迷看到，那也非常感謝這麼多的球迷支持著我們，這也是我們球員堅持下去的動力。

主持人：彭政閔在中職創下許多記錄，成為中職史上第一位千安百轟以及2百盜的球員，保送紀錄破1000，這是很多人無法追過的紀錄，還有明星賽人氣王14連霸，這麼多屬於你的紀錄，你是怎麼完成的，有什麼經驗可以分享給年輕球員？

彭政閔：其中一個是保送，非常感謝父母親給他這麼健康的身體，我覺得是耐心，打棒球是節奏的運動，能夠掌握好節奏，再加上自己的努力和條件的話，這些紀錄就會是你的。

主持人：有什麼感謝的話要跟隊友或教練團說？

彭政閔：感謝很多教練，包括初期進入職棒的「盜總」林易增、榊原良行教練、林百亨教練等人，他們都是在我剛進入職棒給予我很多指導，還有我們二代象的所有戰友們，最後一名成員要退休了，很希望能得到大家的祝福，今年有一個好的球季，再幫助中信兄弟拿到一座總冠軍。

主持人：有什麼話想對家人說？

彭政閔：非常感謝父母親，尤其父親常放棄很多生意上的往來，栽培我打棒球，我母親也付出很多心血，從小我身體不是很好，讓我一直進補，才有今天的身材，他們的付出與犧牲，到現在我的太太和小孩，他們的犧牲，尤其我小孩，我去比賽他們在上課，我回去再睡覺，非常感謝我的家人，犧牲他們的時間，讓我能完成我的人生紀錄。

主持人：退休年有設什麼樣的目標？

今年最大目標還是幫助球隊拿到總冠軍，這是一個最高榮耀，今年有兩項紀錄，能夠達成最好，也希望所有球員跟我一起努力，往這方向一起追求，這19年以來，還有一個最需要感謝的人是鄭百勝，在我這10幾年的棒球生涯教給我很多技術和觀念，也是讓我保持穩定的關鍵人物。

電子媒體聯訪：

Q：什麼樣的契機點，讓你起了退休的念頭？

每天早上起床跟下床踏在地板時都很痛，因為我有足底筋膜炎和髖關節退化，當然有一直在做復健，當然也有很多想法會讓我有這個念頭。



Q：即將退休，有什麼話想對球迷說？

非常感謝所有球迷們，不管是彭政閔後援會，還是恰恰後援會，還有支持我的球迷們，謝謝你們這19年來的肯定與鼓勵，不管是你們從小到大或是從以前就看我打球的球迷，我覺得很開心，能夠在這些時光裡，付出努力讓大家能夠看見。

Q：邁入19年生涯，有什麼想做到，或是什麼沒做到會有的遺憾？

我覺得重點在於，今年能夠替中信兄弟拿下總冠軍，還有自己的200轟2000安，希望能夠在今年達成這樣的紀錄。

要說遺憾的話，這19年來有太多遺憾，有包括差點贏日本，差點打進奧運四強，在前幾年差點拿到總冠軍 ，有太多遺憾了，當然會盡全力讓自己不要遺憾。

Q：對於棒球身分是否還有不捨？

不捨是一定的阿，畢竟在球場上打了33年，我相信每一個跟我同樣經歷的人都會不捨。

Q：做出卸下戰袍的決定，是否有過掙扎？

我從2016年就有這個想法，也非常感謝中信球團給予我的肯定，讓我有這麼好的條件可以繼續打球，要說後悔的話，其實今天早上起來就後悔啦 （笑），就是個時間點，然後時候到了，希望留給球迷更多好的回憶。

Q：退休後規劃？

打球之外想做的事，其實還蠻多的，想做生意，看自己有多少能耐，也想過離開，畢竟在這個環境已經30幾年，完全離開也算是人生的一個重新開始，但也發現這並不那麼容易，我從9歲就加入棒球的團體生活，所學的東西百分之八、九十都是這些，從以前到現在我覺得倒不如好好鑽研這個專業，可以讓自己有更多的知識，有機會教予更多喜愛棒球的人。



Q：紅龜陳江和也要引退，球隊有瀰漫感傷的氛圍嗎？有學弟跟你說什麼？

都是因為紅龜要引退，我就要引退，畢竟他先宣布（笑），我覺得還好啦，因為大概有一半的球員都跟我說，都是看我打球長大，我也覺得希望能夠多傳承一點東西給學弟，也希望他們往後比我們更好。



Q：有什麼話告訴學弟，如何不去打假球

從假球案發生到現在，都是同樣那句話，我一直在做自己的工作，而且我想把他做好，如果有這樣的想法，那誘惑就不會對我造成影響，或許以前不好的誘惑比好的誘惑還要多，但現在球團都給予球員更高的待遇和條件，我相信球員在好的誘因下，球員會更想好好的往自己的專業發展。



Q：今天記者會發表季後退休聲明時哽咽，是有想起什麼事情嗎？

其實在家裡看過很多次，也希望自己能夠背起來，但當下卻是腦袋一片空白，當下看到「卸下球員身分」這幾個字時，那種感覺就忽然湧上來，或許打球真的比較簡單，畢竟我們都經歷過30幾年球員身分，當你卸下球員身分的這一天，你心裡會慌、也會很不安，但我相信只要自己準備好，努力向前一步一步走，應該沒什麼問題。



Q：有想重溫一次的經典時刻，對於過去的事會有不同的做法嗎？

有很多事情很想回憶，但捶變電箱一定不是其中之一（笑），那時候付出很大的代價，其實團體生活，能夠讓大家一起享受團體生活是一個非常難的事情，因為大家都得把自己的工作做好，而且都要做得比對方更好，而且要比對方準備得更多，企圖心要更強，所以一個人的想法，一整支球隊就有多達30幾個想法，如果能凝聚在一起，才能夠完成最高榮耀，我覺得這才是最難的。

Q：有想過今天記者會的媒體陣仗如此龐大嗎？

從2013年後就沒看過這麼多媒體朋友，這麼大的陣仗，也很高興，有這麼多的媒體朋友的肯定，我相信職棒只要繼續蓬勃發展，大家一起努力，大家絕對會繼續支持我們，謝謝。

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