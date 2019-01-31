林書豪挑戰連5場得分上雙 今日賽事預告與轉播

林書豪。（資料照，USA TODAY Sports）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA例行賽持續火熱開打，今天將為您帶來兩場的賽事轉播，第一場是金塊作客紐奧良出戰鵜鶘的比賽，金塊本季表現精彩，目前暫居西部第二，同時正處在一波三連勝的小高潮，反觀鵜鶘目前在A.戴維斯（Anthony Davis）缺席的情況下，近五場苦吞三敗，J.歐卡佛（Jahlil Okafor）能否維持他近五場21.2分11籃板的成績，率隊擊敗金塊呢？

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另一場則是爵士出戰拓荒者的西部內戰，米契爾（Donovan Mitchell）與里拉德（Damian Lillard）之間的得分手對決哪位選手能表現得更為出色，同時獲得比賽勝利呢？

另外，早上11點，台裔控衛林書豪所屬的老鷹隊要作客沙加緬度與國王對戰，老鷹過去20場比賽拿下5成勝率，林書豪此役要挑戰連續5場得分上雙，能否率領老鷹小將有出色表現呢？請鎖定《自由體育》的文字轉播！

NBA

09:00 金塊@鵜鶘 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

11:30 爵士@拓荒者 緯來體育

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