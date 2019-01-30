中職》最後二代象退休 陳瑞昌：恰恰醞釀滿多年

同為「二代象」成員的統一獅投捕教練陳瑞昌隊恰恰退休也很有感觸：「就是一個世代的結束。」。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕中信兄弟彭政閔是「二代象」僅存的現役球員，在他親口宣布今年打完將退休後，代表這個經典世代將畫下句點。同為「二代象」成員的統一獅投捕教練陳瑞昌也很有感觸：「就是一個世代的結束。」

「恰恰」彭政閔在2001年加盟兄弟象，陳瑞昌指出：「恰恰在中職最不好的時候加入，我們都看在眼裡，陪他走過，他現在能成為中職指標，確實非常用心，不單只是在球技的付出，還有對球迷的經營，真的值得後輩學習，祝福他在未來崗位對球隊有更好的貢獻。」

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其實，彭政閔之前就跟陳瑞昌聊過退役的想法，陳瑞昌透露：「恰恰高掛球鞋已經醞釀滿多年，之前我當球評時跟他聊到，我是鼓勵他其實還能打，打到真的不行再做下一步考慮，現在他做這決定，就在不同的位置貢獻他的能力。」他還說，身為學長，看到學弟有這麼好的成就和影響力，非常驕傲。

陳瑞昌表示，恰恰高掛球鞋已經醞釀滿多年。（記者黃志源攝）

二代象曾締造隊史第二次3連霸，陳瑞昌回憶過往也說，二代象極具革命情感，也剛好經歷台灣職棒黑暗時期，「我們其實待遇都不好，選手動力會不知從哪來，我們選手之間會互相鼓勵，凝聚大家力量，堅持到最後出局數，相信很多球迷跟我們參與黃金時期，看到整支二代象的成長，才有最後永不放棄的精神。」

陳瑞昌很懷念當年情誼，還提到球隊移動時，常在車上看電影《少林足球》，「風神（前兄弟象洋投）都覺得，這部片不是放了十幾次嗎？你們怎麼還在看？我說這就是我們能獲勝的原因，大家都想著同樣的事，那段時間真的很棒。」

陳瑞昌說，當時身為隊長，很重視每個人的感受，雖球隊經營很辛苦，還是會跟球團要求沒上場球員仍有比賽獎金，「讓大家知道我們都是搭同條船，誰都很重要。」

中信兄弟彭政閔下台一鞠躬，將在今年結束球員生活。（記者陳志曲攝）

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