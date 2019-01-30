MLB》馬查多備案！教士有望重組皇家冠軍中心棒次

穆斯塔卡司（左）與哈斯默（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊希望補強三壘，最近開始展現出對於馬查多（Manny Machado）的興趣，同時他們也將目標看向強打三壘手穆斯塔卡司（Mike Moustakas），若教士隊成功拿下穆斯塔卡司，2015年皇家隊的冠軍中心打線將重新相聚。

上個休賽季教士隊以8年1.44億美元的巨型合約綁住哈斯默（Eric Hosmer），希望能夠打進久違的季後賽，可惜事與願違。這個季末他們多次與許多大咖球星的傳言相連結，顯示教士隊確實有補強的決心。今年教士隊曾傳出希望透過交易換取塞揚強投克魯柏（Corey Kluber），另外他們也傳出想要馬查多、穆斯塔卡司和強打捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto）。

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2015年堪薩斯皇家隊拿下冠軍時，哈斯默與穆斯塔卡司是皇家隊的中心棒次，他們當時以4：1擊敗紐約大都會隊，拿下隊史第二座世界冠軍。雖然穆斯塔卡司沒有馬查多優秀，但他去年依舊敲出28發全壘打，打進95分打點，打擊率2成51，綜合貢獻值2.4（WAR，Fangraphs版本）的成績，若是加盟，勢必會為教士隊的火力帶來不小的幫助。

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