高球》挑戰一桿進洞 健身訓練成頂尖高球員必備課程

老虎伍茲。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界頂尖高球選手老虎伍茲（Tiger Woods）、強森（Dustin Johnson）、麥克羅伊（Rory McIlroy），皆擁有結實的身型與強健的肌力。

現代高球僅講求揮桿技巧的鍛鍊，健身訓練也成為這項運動相當重要的一環，想要一桿進洞，必須有足夠的揮桿爆發力，才能達成。

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台北市立教育大學體育研究所碩士、並擁有多張專業證照的資深體適能教練吳湧指出，一位優秀的高爾夫選手，除了要有良好的技術之外，還需要具備良好的體能和身體素質。

透過對身體的活動度、穩定度和動作控制力的強化，可以讓球員的揮桿更輕鬆、更容易發力，才能打出更出色的表現。

吳湧強調，高球選手從上桿到下桿的過程，是一種橫向的身體動作，因此在進行健身訓練時，就需要注重身體在橫向的穩定性和肌肉控制性。

為了搭上高球訓練的趨勢，由雅品生活科技研發的i-Pure熱身滑步器，即是在這方面相當有效的訓練器材。i-Pure熱身滑步器的特製滑板，可以讓使用者在上頭做出不同的滑步動作，以進行各種橫向的力量、耐力、速度訓練，有效鍛鍊強化肌肉群，並提高身體的平衡性、敏捷性、協調性和靈活性。

熱身滑步器，輔助健身訓練。（高爾夫球雜誌提供）



其專利的Tripure材質則具有負離子和遠紅外線，可以加速身體達到熱身狀態。而且i-Pure熱身滑步器重僅1.65kg，安裝操作或是收納相當快速方便，不管是在家使用或是出門攜帶，都能一開即滑，隨時隨地維持訓練的效果。

台灣之名的《高爾夫雜誌》也特別與i-Pure熱身滑步器合作，造福台灣愛好高球的民眾。詳情請參考《高爾夫雜誌》的官網。

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