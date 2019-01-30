高球》頂級威士忌酒商舉辦「不公開賽」 一桿進洞送朝聖之旅

SPEY盃皇室高球菁英賽。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕頂級威士忌酒商將於今年3月7日在龍潭高爾夫球場舉行一場「不公開賽」，此賽事名為「SPEY盃皇室高球菁英賽」，只要能參賽者能在比賽中打出一桿進洞，就能前往高球起源地蘇格蘭聖安卓老球場（St. Andrew），體驗9天4場球賽的朝聖之旅（價值32.8萬台幣）。

首屆SPEY盃皇室高球菁英賽僅開放SPEY貴賓入場，當日推桿限定使用「蘇格蘭工匠純手工木製推桿」，能體驗最初的擊球樂趣，感受高爾夫活動的原始魅力。

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除了比賽之外，賽後頒獎晚宴於台北文華東方酒店舉行，由英國皇室御廚布赫曼（Eberhardt Buchmann），特別為台灣貴賓獻上哈利王子婚宴的菜單規格，由SPEY麥當強總裁，親自帶領貴賓們探索單一麥芽威士忌的珍貴及美好。

SPEY盃皇室高球菁英賽限用指定球桿。（官方提供）

技術獎

總桿冠軍：SPEY 90年代臻藏組一套（價值：$56,000）

淨桿冠軍：MAJESTY PST 8 LV W5 乙支（價值：$48,000）

淨桿亞軍：SPEY 1994 單一桶單一麥芽+ MAJESTY PST 8 LV UF3 乙支（總值：$39,300）

淨桿季軍：SPEY 1996 單一桶單一麥芽+ MAJESTY PST 8 LV U4 乙支（總值：$37,500）

LUCKY 7：SPEY皇室精選單一麥芽蘇格蘭威士忌 （價值$3200）

近洞獎：SPEY 老波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 （價值$1600）

遠桿獎：SPEY 老波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 （價值$1600）

參加獎

SPEY 皇室精選單一麥芽蘇格蘭威士忌乙盒

台北文華東方酒店-英國御廚晚宴乙名

「蘇格蘭工匠純手工木製推桿」乙支

蘇格蘭傳統隨身酒壺乙只

Maruman休閒襪乙雙

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