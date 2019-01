MLB》哈波將情定費城？ 知名記者表示：假消息！

哈波(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據知名記者Jon Heyman指出,先前有消息指出哈波(Bryce Harper)將在美國時間星期二與費城人簽約的消息是空穴來風,不是一個正確的消息。

而這一切的原因都來自遊戲MLB The Show 19的推特發出了這一則曖昧的消息,使所有球迷非常期待哈波爭奪戰會在這幾天劃下句點,但最後此遊戲的推特卻沒有給出任何爆炸性的消息,僅表示哈波尚未與任何球隊簽約,讓一切又回到原點。

You'll want to keep an eye on this account tomorrow... just saying.



Get hyped: https://t.co/MeSPqa1pm2 pic.twitter.com/TIBlOBgif0