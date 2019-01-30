MLB》哈波將情定費城？ 知名記者表示：假消息！

哈波（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據知名記者Jon Heyman指出，先前有消息指出哈波（Bryce Harper）將在美國時間星期二與費城人簽約的消息是空穴來風，不是一個正確的消息。

而這一切的原因都來自遊戲MLB The Show 19的推特發出了這一則曖昧的消息，使所有球迷非常期待哈波爭奪戰會在這幾天劃下句點，但最後此遊戲的推特卻沒有給出任何爆炸性的消息，僅表示哈波尚未與任何球隊簽約，讓一切又回到原點。

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You'll want to keep an eye on this account tomorrow... just saying.



Get hyped: https://t.co/MeSPqa1pm2 pic.twitter.com/TIBlOBgif0 — MLB The Show （@MLBTheShow） 2019年1月28日

Just don't say that in front of the @Phillies fans... https://t.co/3vzIm8MvPj — MLB The Show （@MLBTheShow） 2019年1月28日

根據MLB的記者Todd Zolecki指出，哈波目前最有可能的落腳處在費城人、白襪和重返國民三種選擇。

今年的休賽季對於自由球員來說相當難熬，許多的頂級球員如馬查多（Manny Machado）、哈波和凱可（Dallas Keuchel）等球員都還沒找到新東家，而距離新球季的投捕報到日2月11日已經不遠了。

但無論如何哈波應該都會拿到一份大約，這位二十六歲的超級明星無論到哪一隊都會對戰局產生很大的影響。

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