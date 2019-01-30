奧運》黃金計畫瞄準東奧 郭婞淳秀毛筆字

體育署署長高俊雄、2020年東京奧運黃金計畫的教練、選手，留下「打造黃金計畫 瞄準東京奧運」12大字。（國訓中心提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕迎接己亥年新春，國家運動訓練中心今日下午舉辦「己亥年揮毫迎春活動」，教育部體育署署長高俊雄，以及2020年東京奧運黃金計畫的教練、選手，共同留下「打造黃金計畫 瞄準東京奧運」12大字，展現前進東奧的決心。

台灣在2018年雅加達-巨港亞運，勇奪17金、19銀、31銅佳績，獎牌成績僅次於1998年曼谷亞運。舉重、體操、羽球、射箭、射擊等奧運項目皆有進帳金牌，國人期待能在明年奧運再締佳績。

請繼續往下閱讀...

國家運動訓練中心今日下午舉辦「己亥年揮毫迎春活動」。（國訓中心提供）

今年將是攸關奧運門票的資格年，我運動員將在國際賽全力出擊，爭取奧運參賽資格。近年來，國際各單項運動總會推出「積分」制，許多運動員必須增加在國際賽露臉的頻率，體力、經費的付出，以及參賽規劃上的調整，都顯得更加重要。

為給教練、運動員無後顧之憂，體育署與國訓練中心配合各單項運動協會，於去年底規劃「黃金計畫」，落實教練、運動員的需求，協助運動員爭取在東京奧運亮相的機會。

適逢農曆新年，體育署與國訓中心特別規劃揮毫迎春活動；教練、運動員一字排開，一人一字，寫下「打造黃金計畫 瞄準東京奧運」12個大字，藉由文學藝術與精神，鼓舞國家培訓隊士氣，營造全國上下一心。郭婞淳則是「郭家子弟春如意」、「婞亮有為精舉重」、「淳良無畏永成真」。

郭婞淳揮毫寫下「郭家子弟春如意」、「婞亮有為精舉重」、「淳良無畏永成真」。（國訓中心提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/