NBA》加索兄弟再次互換？ 加索弟：這樣會非常瘋狂

M.加索（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕先前傳出灰熊即將兜售隊中的兩大核心康利（Mike Conley）和M.加索（Marc Gasol），讓球隊重新進入重建階段。

灰熊今年開季繳出非常亮眼的成績，還曾經一度站上西區第一，但隨著球季的展開，戰績就開始慢慢跌落，目前已經跌至西區倒數第二，因此球隊決心進行重建。

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因為合約長度的關係，目前M.加索的交易價值略低於康利，但這並不影響馬刺隊對他的興趣。

根據曼菲斯日報訪問M.加索，談到自己可能與哥哥P.加索（Paul Gasol）再度互換時表示:「我認為這會是一個非常瘋狂的事情，但說不定我真的會前往聖安東尼奧，而P.加索將會回曼菲斯，他仍然有房子在曼菲斯，我們的父母也仍住在那，若這件事情真的成真了，會非常讓人印象深刻。」

這說明了加索兄弟對曼菲斯的熱愛，若在P.加索生涯的最終又能重回老東家，這對於他們兩兄弟來說都是意義非凡的一個操作。在交易完成前，任何事情都可能會發生的，而這些傳聞就讓NBA變得更加有趣。

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