奧運》東京奧運門票購買方式出爐！想買得快註冊ID

東京奧運公佈購買方式。（圖片取自官網）

〔體育中心／綜合報導〕2020年東京奧運暨帕運組織委員會，今天官方網站公佈了票價以及購買方式，欲購買的民眾必須得先申請專用ID，4月後就能開始接受抽籤申請，而票價最貴的開幕式門票則要30萬日圓。

本次奧運暨帕運共有史上最多的33種競技項目，最貴票價為開幕式的30萬日圓，最便宜為1萬2000日圓。運動項目方面，最貴的是男子田徑100公尺決賽的A席，票價為13萬日圓。棒球部分，最貴為決賽A區座位，要價6萬7500日圓，最便宜的則是預選賽D區，只要4000日圓。

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棒球票價部分，最貴為決賽A區的6萬7500日圓。（圖片取自官網）

目前購票方式為先在官網註冊2020東京奧運的ID，隨後尋找票券販賣的位置，接著選擇想看的比賽以及欲購買的張數，之後等待抽籤結果，售票網站會在4月後接受申請抽籤，6月中旬會公布抽籤結果，等到結果出爐後才需要付費。

目前已經有超過120萬人申請好ID，官方也建議想看比賽的民眾盡速註冊，這樣才能獲得第一手的消息。

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