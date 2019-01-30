中職》最熟悉的對手恰恰將退休 潘威倫驚訝：很不捨

潘威倫談到恰恰時說「以後如果他不在這場上，真的會比較不習慣」。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕現役球員中，獅隊「嘟嘟」潘威倫生涯交手最多次的打者就是「恰恰」彭政閔，眼看恰恰季後將退休，嘟嘟既驚訝又感傷，他說，知道這天一定會來，也忍不住想起過往，「以後如果他不在這場上，真的會比較不習慣。」

潘威倫是彭政閔昔日在屏東美和中學的學弟，從學生時期就認識，之後到國家隊多次並肩作戰，在中職更是經常碰頭，他認為，這幾年看恰恰身體狀況都維持得不錯，但自己狀況自己最了解，畢竟到了一定年紀，身體素質跟年輕人相較難免有差距，也可能有他自己的考量。

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「長期習慣了，習慣恰恰在場上，在中職又是高人氣的指標人物，當然對選手和球迷而言會很不捨，這是一定的。」潘威倫說，長時間對戰的球員，突然宣布要退休，之後看不到他在場上的身影，當然會可惜，「他就是個榜樣。」

潘威倫2003年3月9日在中職初登板以來，與彭政閔頻繁對戰，談起印象深刻的事，嘟嘟笑稱：「很難對付，遇到他都想說讓他打不好就行了，打擊比較廣，擊球又很確實，壘上有人要很小心，例如二壘有人，那1分要守起來就會比較困難，不好解決。」

潘威倫是彭政閔昔日在屏東美和中學的學弟。（記者黃志源攝）

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