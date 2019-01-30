桌球》桌壇「台南幫」祖師爺林忠雄病逝 傳奇一生落幕

每逢過年，林忠雄（中，戴眼鏡者）都會在台南桌球館舉辦年終紅包賽，但今年熱鬧情景將不復見。（吳景騰提供）

〔記者許明禮／台北報導〕一手打造桌壇「台南幫」王朝的老教頭林忠雄，今天清晨因病辭世，享壽79歲，傳奇一生畫下句點。

原本開設建築事務所的林忠雄，高中時是桌球校隊，雖然未曾當選過國手，但憑藉著對桌球的一股熱忱，30多年來出錢出力，培養無數國手，1988年漢城奧運、1996年亞特蘭大奧運及2000年雪梨奧運都擔任國家隊教練，並率領台南男子桌球隊締造空前的跨區運、全運會23連霸紀錄。

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台南桌球館多年來孕育不少國手，老教頭林忠雄居功厥偉。（吳景騰提供）

1985年美國公開賽，林忠雄帶領吳文嘉、黃慧傑先後擊敗中國世界冠軍江嘉良，震驚國際桌壇，也讓台灣在國際賽打響名號。之後台南桌球館又陸續培養出蔣澎龍、張雁書、吳志祺、黃聖盛、江宏傑，成為近20年來國家隊的主力。

蔣澎龍表示，被尊稱為「林老師」的林忠雄，堪稱國內桌壇的傳奇，居功厥偉，也寫下無數的第一，包括1996年將他送往法國俱樂部打球，開啟台灣選手赴歐先例﹔為延續桌球選手運動生涯，成立陸光隊﹔並爭取成立台南桌球館，孕育超過20名成人國手。

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