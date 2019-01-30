WSBL》黃鈴娟、鄭伊秀聯手飆分 國泰擊敗電信收6連勝

國泰黃鈴娟。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕WSBL今進行第2循環最後一日賽事，首戰由前段班國泰迎戰電信，國泰在鄭伊秀、黃鈴娟聯手拿下38分帶領下，終場以88：74收下6連勝。

首節國泰拉出一波11：2攻勢，而電信得分集中在黃湘婷及徐千惠，文祺在第2節飆進一記三分彈，得分開張，次節鄭伊秀獨拿9分，率隊持續擴大領先；第3節電信在文祺單節9分帶領下嘗試反撲，但衛冕軍總有球員能輪流挺身而出，穩住陣腳，最終國泰仍以14分帶走勝利。

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電信文祺上半場結束前飆進壓哨3分球。（記者林正堃攝）

國泰黃鈴娟投進2顆三分球，收下19分，鄭伊秀繳出19分、11籃板「雙十數據」，她表示吞下4犯，對於自己的表現不太滿意。

國泰鄭伊秀籃下得分。（記者林正堃攝）

今年國泰陣容異動頗大，隊上學姐陳鈺君、黃英利等人前進WCBA，身為球隊的中生代，鄭伊秀認為，自己該負起多點責任，不管是練球、比賽都該扮演講話的角色，「對我來說是種磨練，現在身為站在第一線的學姐，該負起更多責任，也要幫助學妹，讓她們知道要做什麼。」

電信文祺繳出全隊最高22分、6籃板，謝佩君16分次之；文祺表示，國泰場上經驗很好，即便大幅領先，只要對手嘗試反擊，都有球員適時跳出來得分，穩住局面。

國泰黃鈴娟上籃得分。（記者林正堃攝）

電信謝佩君強攻。（記者林正堃攝）

國泰陳薇安籃下出手時電信黃湘婷打手犯規。（記者林正堃攝）

國泰吳宜庭上籃時被徐千惠毀掉。（記者林正堃攝）

電信文祺賞給國泰李宥叡一記火鍋。（記者林正堃攝）

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