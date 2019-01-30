中職》被恰恰引退嚇到 高志綱：總覺得還會再打2年

高志綱認為恰恰成績都維持得不錯，總覺得還會再打個2年或3年。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔今年打完就退休，甫接任統一獅二軍總教練的高志綱坦言嚇一跳，「畢竟恰恰成績都維持得不錯，總覺得還會再打個2年或3年，真的沒想到。」

從業餘時期在培訓隊就和彭政閔建立交情，高志綱說，恰恰是很好的學長，也是榜樣，無論球場上的態度、面對棒球的態度、私下待人的態度，都很真誠實在，「努力了這麼久，真的也不容易。」

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高志綱提早一步結束球員生涯，不像彭政閔還有今年一整季能道別，他表示：「還好啦，只是跟大家說再見的方式比較不一樣，也不是不當選手就離開球場，即便未來恰恰當教練，若真的想看我或恰恰，一樣可以進場來看比賽。」

也因自己已轉職，高志綱把舞台留給球員，他說，教練身分永遠是輔助、協助角色，仍以幫助選手為優先。不過，不少球迷認為高志綱值得盛大的引退式，對此他說，會再跟球隊討論。

高志綱認為，恰恰無論球場上的態度、面對棒球的態度、私下待人的態度，都很真誠實在。（記者黃志源攝）

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