中職》珍惜彭政閔最後一年 高國慶：有恰比賽盼坐9成滿

聽聞恰恰退休，高國慶直呼「嚇到了」。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕昔日屏東美和中學學長「恰恰」彭政閔今年打完將退休，小一屆的獅隊高國慶直呼「嚇到了」，他表示震撼又可惜，「我一直以為明年還有，始終覺得他還是可以，但就是有自己的生涯規劃吧，祝福他！」

在高國慶眼中，彭政閔和陳金鋒、張泰山一樣，都是台灣職棒的傳奇，也是很多學弟要學習的榜樣，「他在這環境這麼久，付出這麼多，也一直在學東西，退下來當教練後，跟他同隊的球員要好好珍惜，從他身上多挖點寶。」

請繼續往下閱讀...

高國慶眼中，彭政閔和陳金鋒、張泰山一樣，都是台灣職棒的傳奇。（記者黃志源攝）

彭政閔是中職人氣王，引退消息令不少球迷難過，高國慶也喊話，剩最後一年能看到恰恰場上英姿，盼大家好好珍惜，「只要有他的比賽，希望球迷都是9成滿，也希望恰恰退休後，中職球迷沒變少。」

高國慶只小彭政閔2個月，兩人是全聯盟僅有的40歲現役選手，高國慶從國一就認識恰恰，對學長也很了解，他說：「恰恰心思是很細的，以他的個性，一定考慮很久才做出決定，祝福他往後可以過到自己想要的生活。」

聊起美和時期，高國慶也透露，彭政閔是很有原則的學長，只要不做錯事、沒惹到他，他不難相處，個性好也沒架子，跟學弟都滿合得來，大家都喜歡跟他在一起，「真的是好學長！」

高國慶只小彭政閔2個月，兩人是全聯盟僅有的40歲現役選手。（記者黃志源攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/