WSBL》開胡差一點！台電主帥林紀妏肯定子弟兵：打出令人感動一戰

台電拚戰全場，仍飲恨沒能開胡。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕賽前苦吞跨季25連敗的台電，今迎戰台元，展現十足拚勁，纏鬥到決勝節最後仍以56：62落敗，無緣在年前開胡。

台電上季以全敗收場，本季又遭遇傷病困擾，人力吃緊，前一循環全敗收場，第2循環也吞下2敗。今面對台元，台電上半場多點開花，郭佳紋、吳怡萱聯手攻下14分，助隊兩節打完僅以2分落後。易籃後，台電一度取得領先，但關鍵時刻幾波進攻失手，加上沒能擋下對手攻勢，仍與勝利擦身而過。

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台電郭佳紋上籃得分。（記者林正堃攝）

台元卓敬攻下全隊最高15分，蔡佩真13分次之；台電游楷樂13分最高，郭佳紋11分次之。

「還不是贏的時候。」台電教練林紀妏表示，現階段球員的心理層面還不及對手的一半，今天這場比賽已經是超水準的演出，她也給予自己的子弟兵肯定，認為第2循環進步很多，「相信我們是打出令人感動的比賽。」

台電賴欣妤上籃得分。（記者林正堃攝）

台電賴欣妤搶下籃板球。（記者林正堃攝）

台電游楷樂跳投得分。（記者林正堃攝）

台電辛宜芝。（記者林正堃攝）

台電辛宜芝上籃得分。（記者林正堃攝）

劉君儀。（記者林正堃攝）

彭曉彤。（記者林正堃攝）

台元蔡佩真上籃得分。（記者林正堃攝）

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