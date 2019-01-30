MLB》響尾蛇一年350萬 簽下前國聯救援王

前國聯救援王霍蘭，與響尾蛇隊簽下一紙短約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇隊以一年350萬美元的短約補強牛棚，他們簽下2017年的國聯救援王霍蘭（Greg Holland）。

根據《The Athletic》記者Robert Murray在推特上爆料，消息來源告訴他和羅森索（Ken Rosenthal），響尾蛇簽下霍蘭，待體檢結束後合約就會生效。根據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）指出，這紙合約為一年350萬美元的保證約，同時帶有350萬美元的激勵獎金。

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霍蘭在2013年效力於皇家隊時，以單季47次救援成功刷新皇家隊史救援紀錄。他在2015年開韌帶置換手術，2017年回歸後加盟洛磯，並拿下單季41次救援成功，獲得國聯救援王以及國聯東山再起獎。

去年霍蘭與紅雀隊簽下一紙1年1400萬美元的合約，表現卻荒腔走板，出賽32場防禦率高達7.92，隨後遭到紅雀認賠釋出，同年8月與國民隊簽約，出賽24場比賽，防禦率僅有0.84。

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