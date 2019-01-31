MLB》去年給15億他不要 前救援王今年身價剩1億

霍蘭。（資料照，每聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年錯過15億台幣的大約，前國聯救援王、終結者霍蘭（Greg Holland）今天與響尾蛇簽下一年350萬美元（約新台幣1.07億）的短約，另有350萬美元的激勵獎金。

33歲的霍蘭在2015年動過手肘韌帶置換手術，2017年賽季以41次救援成功榮獲國聯救援王、東山再起獎，但投身自由市場後，先是拒絕母隊洛磯開出的1500萬美元合格報價，後來又打槍洛磯隊給的3年5200萬美元（約新台幣15億）合約，當時還被美媒酸「不懂在想啥」，結果直到開季前一天才獲得紅雀的一年1400萬美元（約新台幣4億）短約。

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少了春訓調整的霍蘭開季後成績果然慘到不行，投出7.92的防禦率慘遭紅雀DFA，後來被國民隊撿走，表現回升，出賽24場防禦率0.84，不過去年3年5200萬美元的行情他已經回不去了，今天《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）指出，他以一年350萬美元的價碼與響尾蛇簽約。

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