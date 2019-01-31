MLB》洋基IG提田中將大 平凡貼文竟罵聲不斷

〔體育中心／綜合報導〕洋基官方Instagram放上日籍強投田中將大的照片，寫著「想你」，引起球迷遐想，誤以為是發動交易而感到不捨，平凡貼文卻讓網友罵爆。

大聯盟春訓剩不到2週展開，洋基在Instagram發文附帶田中的燦笑照片，寫上，「Masa，很想你，再不久就能見面了！」，讓不少網友相當困惑，紛紛於留言處發問，「等等，現在是發生什麼事了？」洋基官方小編隨即澄清：「我們只是想念他的微笑啦！」

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洋基季後動作頻繁，球迷擔心球隊突拋震撼彈，田中成為被送走的人選，儘管小編解釋後留言處仍罵聲不斷，有網友都差點哭了，「第一時間看到這則貼文，我以為田中被送走，我都要哭了」、「不要說的好像他已經走了一樣」，還有球迷要洋基，別在貼文耍把戲，趕快簽下哈波（Bryce Harper）或馬查多（Manny Machado）。

田中季末返日出席活動也不忘自主訓練，近日他陸續放上練投影片，犀利球威讓網友驚嘆聲連連。

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