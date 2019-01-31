NBA》球哥不想去鵜鶘 被爆想去這「兩支」球隊

鮑爾（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波爾（Lonzo Ball）被《洛杉磯時報》的記者Tania Gangil指出，若球隊要以他為籌碼換來A.戴維斯（Anthony Davis）的話，他希望能夠以三方交易的方式被換到尼克隊或公牛隊。波爾的團隊認為鵜鶘隊的後場太過擁擠，會影響到發揮空間，但問題在於鵜鶘隊最想從湖人隊中得到的就是波爾。

根據報導指出，鵜鶘希望能讓波爾成為球隊的先發控衛，原因在於他們認為J.哈勒戴（Jrue Holiday）並不適合控球這個位子。此消息也指出，鵜鶘希望讓波爾以先發控球的身分每天上場35分鐘，同時在鵜鶘隊中成長為一位全明星。

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鵜鶘隊目前的控衛有培頓（Elfrid Payton）和F.傑克森（Frank Jackson），目前看來波爾的天份是能夠取代這兩位球員擔任先發的，同時也能讓J.哈勒戴回到自己熟悉的得分後衛的位置上，讓球隊圍繞著波爾進行重建。

波爾才21歲，本季能繳出9.9分，5.3籃板和5.4次助攻，雖然他的投籃命中率僅40.6%，但仍掩蓋不住他驚人的傳球天份。目前他因腳踝傷勢缺陣，過去這兩季他因為傷勢已經缺席了34場比賽。

儘管他遇到了一些撞牆期，但很難想像鵜鶘會不想要這位才華洋溢的球員成為交易包裹之一，根據記者Gangil指出，鵜鶘想要湖人的所有年輕球員加上選秀籤才願意把A.戴維斯交易給湖人。

同時為了要維持薪資平衡，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和朗度（Rajon Rondo）也有可能被放進交易包裹中。

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